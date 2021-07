Wie zet de Eastern Conference Finals naar zijn hand? Belangrijk vijfde duel op het programma tussen Milwaukee Bucks en Atlanta Hawks

De Western Conference Finals zitten erop, maar in het oosten blijft het enorm spannend. De Milwaukee Bucks en Atlanta Hawks zijn namelijk aan elkaar gewaagd, want het staat voorlopig 2-2 in de serie.

Voorlopig staat het 2-2 in de serie, maar het is afwachten welke ploeg het beter kan doen zonder haar uitblinker. Zowel Giannis Antetokounmpo (Milwaukee) als Trae Young (Atlanta) zijn namelijk geblesseerd en het is niet duidelijk wanneer ze kunnen terugkeren.