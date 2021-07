🎥 Sterren ontbreken maar serie gaat verder: Brook Lopez brengt Milwaukee op één overwinning van NBA Finals

De grote sterren waren er niet bij: Giannis en Trae Young ontbraken. Brook Lopez nam voor Milwaukee dan maar over: de center scoorde 33 punten. Lopez was de man die het verschil maakte voor Milwaukee in de vijfde wedstrijd tegen Atlanta.

Giannis Antetokounmpo was in de vorige wedstrijd uitgevallen. Ze kregen zijn knie niet tijdig opgelapt voor Game 5. Zonde dat één van de grootste namen uit de NBA ontbrak in zo'n cruciale wedstrijd. Langs de kant van Atlanta was ook Trae Young er niet bij door een combinatie van ziekte en blessure. Young mag dan nog niet diezelfde status hebben, hij is even belangrijk voor Atlanta als Giannis voor Milawukee.

Beide ploegen dus enigszins onthoofd, wie had nog het meeste over? Dat zou in deze wedstrijd zeker Milwaukee zijn, op sleeptouw genomen dus door Brook Lopez. Milwaukee kende een veel betere start en keek niet meer achterom. Het zou op geen enkel moment op achterstand komen.

Na het eerste kwart was er al een kloof van veertien punten. Atlanta knabbelde wel wat aan de achterstand, maar meer niet. Milwaukee pakte de winst met 123-112 en komt nu 3-2 voor in de Eastern Conference Finals. De volgende wedstrijd wordt in Atlanta gespeeld. Atlanta moet winnen om langszij te komen en zijn seizoen te verlengen. Wint Milwaukee, dan plaatst het zich voor de NBA Finals.