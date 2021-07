Milwaukee Bucks plaatsen zich voor NBA Finals en maken zich op voor titelstrijd met Phoenix Suns

Ook de Eastern Conference Finals zitten er nu op. De Milwaukee Bucks haalden het deze nacht namelijk met 118-107 van de Atlanta Hawks en daardoor mag Milwaukee het in de NBA Finals opnemen tegen de Phoenix Suns.

De Milwaukee Bucks of de Phoenix Suns worden de nieuwe kampioen in de NBA. Eerder kon Phoenix zich al plaatsen voor de NBA Finals na een zege tegen de LA Clippers in de Western Conference Finals en nu hebben ook de Milwaukee Bucks zich geplaatst.

Milwaukee won deze nacht namelijk met 118-107 van de Atlanta Hawks en daardoor halen de Bucks de serie binnen met 4-2. Giannis Antetokounmpo was er niet bij door een blessure, maar Middleton maakte met 32 een sterke indruk.