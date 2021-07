Ook in het basketbal maakt Slovenië indruk: Luka Doncic & co mogen naar de Olympische Spelen

In de Tour de France is het Slovenië boven met Tadej Pogacar als leider en Mohoric die al een rit kon winnen, maar ook in het basketbal is Slovenië tot een topland aan het uitgroeien, met dank aan Luka Doncic.

De Sloveense basketbalspelers hebben zich namelijk kunnen plaatsen voor de Olympische Spelen. In een kwalificatietoernooi voor de Spelen won Slovenië in de finale met 85-96 van Litouwen. Uiteraard was Luka Doncic de grote man. De point guard van de Dallas Mavericks was in de finale namelijk goed voor een triple-double voor zijn land. Zo haalde hij 31 punten, 11 rebounds en 13 assists. Straffe cijfers opnieuw voor de jonge Sloveen.