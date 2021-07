🎥 Phoenix deelt eerste tik uit in NBA Finals en mag hiervoor 36-jarige ancien bedanken

Phoenix staat onder meer in de NBA Finals dankzij het talent van Devin Booker. Maar ook de ervaren Chris Paul is van goudwaarde en dat liet die laatste nog een keer zien in Game 1. Met 32 punten leidde Paul Phoenix naar de overwinning.

In de nadagen van een lange carrière staat de 36-jarige Paul voor het eerst in de NBA Finals en is hij klaar voor zijn moment van de waarheid. Paul domineerde de eerste match van de Finals van op de point guard. Bij Milwaukee hadden ze de terugkeer uit blessure van sterspeler Giannis Antetokounmpo om zich aan op te trekken, maar dat volstond niet in Game 1. Een sterk Phoenix vond de openingen en beschikte over meer dan voldoende scorend vermogen. Het stond er aan de rust al goed voor en duwde door in het derde kwart, waardoor het met een geruststellende voorsprong van 16 punten aan de laatste twaalf minuten begon. Milwaukee knabbelde nog wat aan de achterstand, meer niet. Phoenix won met 118-105 en gaat zo met 1-0 aan de leiding in de NBA Finals.