Belgian Lions maken op het einde het verschil en winnen eerste oefenmatch op stage

De Belgian Lions zijn momenteel op stage als deel van hun voorbereiding op de WK-kwalificatieronde. Een eerste wedstrijd hebben ze op die stage alvast goed afgerond. Finland werd verslagen met 64-74, voornamelijk dankzij een prima einde van de partij.

Thuisvoordeel hadden geen van beide landen, want de stage van de Belgian Lions gaat door in Japan. De Belgen en de Finnen hielden mekaar wel lang in evenwicht. Zo stond het op een gegeven moment 21-21. Aan de rust was het 36-39 in het voordeel van de Belgen.

Ook in het begin van de tweede helft gaven de twee ploegen mekaar nog altijd geen duimbreed toe, want Finland naderde tot 52-53. Op het einde van de partij konden de Lions dan wel het verschil maken en verder afstand nemen. Met als gevolg een 64-74-overwinning.

OOK OEFENDUELS TEGEN JAPAN EN HONGARIJE

De wedstrijd tegen Finland was het eerste van drie duels in Japan. Volgende tegenstander is gastland Japan en nadien volgt nog een match tegen Hongarije.