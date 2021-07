🎥 Giannis neemt veel hooi op zijn vork maar dan nog baat het niet tegen imponerend Phoenix in Game 2

Een fitte Giannis Antetokounmpo hadden ze bij Milwaukee nodig in de NBA Finals. Phoenix lijkt aan te tonen dat het Milwaukee sowieso wel aankan, of Giannis nu op het parket staat of niet. Giannis keerde terug uit blessure in Game 1 en voerde de forcing in Game 2. Phoenix loste het collectief op.

Phoenix had de eerste wedstrijd van de NBA Finals al gewonnen en wilde uiteraard op dat elan verder gaan. Vooral het tweede kwart van de thuisploeg was sterk: de bal ging goed rond, waardoor er goede shots genomen werden. Liefst de helft van de driepuntpogingen was raak. Ook onder de korf deed Phoenix het uitstekend. Aan de rust stond Milwaukee elf punten in het krijt. De Bucks konden nochtans rekenen op een sterke Giannis Antetokounmpo, die met 42 punten alles deed wat in zijn macht lag om Milwaukee nog aan de overwinning te helpen. In de loop van het vierde kwart kwam Milwaukee nog wel enigszins opzetten, maar Phoenix gaf de overwinning niet meer uit handen. Met 118-108 triomfeerde Phoenix ook in de tweede wedstrijd van de NBA Finals. Het staat nu 2-0 voor in de serie. Milwaukee speelt de volgende twee wedstrijden thuis. Die moet het zien te winnen om nog een realistische kans te maken op de titel.