🎥 Giannis domineert in Game 3 en dat is nu wel goed voor klinkende zege: opnieuw spanning in NBA Finals

Een Giannis Antetokounmpo die domineert: het was zo in Game 2 en het was zo in Game 3 van de NBA Finals. Wel een belangrijk verschil: in Game 2 had Phoenix als team nog een antwoord in huis, in Game 3 niet. Milwaukee is nog niet uitgeteld in de titelstrijd.

Na de eerste twee matchen buitenshuis te verliezen, moest Milwaukee op eigen terrein vol aan de bak. Giannis Antetokounmpo nam als sterspeler volop zijn verantwoordelijkheid en nam zijn ploeg op sleeptouw, zoals hij dat eigenlijk in de vorige wedstrijd ook al had gedaan. Antetokounmpo scoorde maar liefst 41 punten en deed daar nog eens 13 rebounds bovenop. Niet moeilijk om een man van de match te vinden dus. Ook de verdediging van Milwaukee verdient het pluim om scores van Booker - vaak één van de uitblinkers bij Phoenix - te beperken. Zeker in het derde kwart kwam Phoenix offensief niet goed uit de verf. Dat was dan ook de periode waarin Milwaukee al aardig kon uitlopen. Milwaukee stond al vijftien punten voor aan de rust en liep in het derde kwart nog verder uit. Dan was al duidelijk dat de overwinning er zat aan te komen. Finaal kreeg Phoenix een 120-100 rond de oren. Uitkijken hoe het hiervan gaat herstellen. Het staat nog wel 2-1 voor in de serie. Ook de volgende match zal in Milwaukee plaatsvinden.