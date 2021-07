Nieuws van nationale ploegen: Belgian Lions ronden stage af met drie zeges, nieuwe teams voor Bako en Nauwelaers

De Belgian Lions kunnen tevreden zijn van hun stage in Japan, met drie zeges uit drie wedstrijden. Collectief gaat het dus prima met de mannenploeg. Op persoonlijk vlak is het voor de spelers ook van belang om in clubverband alles uit te klaren.

De Belgian Lions gingen op stage hun Japan de WK-kwalificatie voorbereiden. Ze waren daar aan begonnen door Finland te verslaan met 64-74 en hadden ook al nipt de maat genomen van gastland Japan met 70-73. In de derde en laatste wedstrijd was Hongarije de tegenstander.

In die wedstrijd hadden de Lions nog het meeste overschot. Ze domineerden grote delen van de wedstrijd en trakteerden de Hongaren op een fikse nederlaag: het werd 101-80. Salumu was topschutter bij de Lions met 25 punten.

BAKO VERLAAT LYON MET TITEL EN BEKER

Op persoonlijk vlak kwam er ook nieuws naar buiten over Ismaël Bako. Hij trekt de deur achter zich dicht bij Lyon-Villeurbane. Bako speelde twee jaar bij de Franse topploeg, waar hij vorig seizoen de titel en de beker mee pakte. Bako had daar ook een belangrijk aandeel in. Het is nog niet bekend bij welke ploeg hij in het nieuwe seizoen aan de slag gaat.

© photonews

Dat weet Belgian Cat Heleen Nauwelaers al wel. Ook zij zoekt andere oorden op en gaat voor Grenada basketballen. Het voorbije seizoen speelde de forward ook al in Spanje bij Tenerife. Nauwelaers zit in de selectie van de Belgian Cats voor de Olympische Spelen in Tokio.