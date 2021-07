Boekt Phoenix Suns derde overwinning in NBA Finals of komen Milwaukee Bucks op gelijke hoogte?

Er staat vannacht opnieuw heel wat op het spel in de NBA. De vierde wedstrijd in de NBA Finals staat namelijk op het programma. De Phoenix Suns nemen het daarin op tegen de Milwaukee Bucks.

Voorlopig staat het 2-1 voor de Phoenix Suns en dus kunnen de Suns met een nieuwe overwinning zeer dicht bij de NBA-titel komen. Een ploeg heeft namelijk vier zeges nodig om kampioen te worden.

Toch kunnen de Milwaukee Bucks vannacht opnieuw langszij komen met een overwinning. Dan zou het 2-2 worden in de stand. Vooral op mentaal vlak lijkt de wedstrijd van vannacht dus wel eens cruciaal te kunnen worden.

Giannis Antetokounmpo

Een speler die in de NBA Finals heel wat indruk maakt, is Giannis Antetokounmpo. De Griek is de sterspeler van de Bucks en ondanks de 2-1 achterstand neemt Antetokounmpo zijn ploeg wel op sleeptouw. Zo was hij in de voorbije drie wedstrijden in de NBA Finals goed voor 20 punten, 42 punten en 41 punten.