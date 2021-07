Milwaukee Bucks trekken stand gelijk in NBA Finals tegen Phoenix Suns na ijzersterke prestatie van Middleton

De Milwaukee Bucks hebben deze nacht een belangrijke zege geboekt in de NBA Finals. In de vierde wedstrijd haalde Milwaukee het namelijk met 103-109 van de Phoenix Suns en daardoor is de stand nu 2-2.

De Phoenix Suns waren uitstekend aan de NBA Finals begonnen met twee overwinningen op rij, maar de Milwaukee Bucks zijn nu langszij gekomen. Deze nacht wonnen de Bucks met 103-109 en zo is de stand nu 2-2 tussen beide ploegen. Khris Middleton maakte vannacht heel wat indruk voor de Bucks. Hij was namelijk goed voor 40 punten. Ook sterspeler Giannis Antetokounmpo maakte opnieuw een sterke beurt met 26 punten en 14 rebounds.