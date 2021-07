🎥 Erop en erover: Giannis klopt met Milwaukee het Phoenix van Booker derde keer en staat op 1 zege van de titel

Erop en erover: het verhaal van Game 5 en van de NBA Finals in zijn geheel. Milwaukee en Giannis lijken af te stevenen op de titel: nog 1 wedstrijd moeten ze winnen. Nochtans stonden ze na twee wedstrijden in de Finals 2-0 achter. Drie matchen later staat het 2-3.

Milwaukee was met zeges in de laatste twee matchen langszij gekomen. Zowel voor Milwaukee als voor Phoenix was Game 5 van cruciaal belang. Beide ploegen konden elk ook rekenen op een sterspeler die de boel op sleeptouw nam: bij Phoenix deed Devin Booker dat met 40 punten, bij Milwaukee Giannis Antetokounmpo met 32 punten. Milwaukee was wel nogal traag uit de startblokken geschoten. Phoenix scoorde aan de lopende band en stond na het eerste kwart 16 punten voor. Er leek geen vuiltje aan de lucht voor de thuisploeg. Milwaukee sloeg hard terug in een tweede kwart dat het volledig domineerde en ging door op zijn elan in het eerste deel van de tweede helft. De voorsprong van tien punten bij het aanvatten van de laatste twaalf minuten leek comfortabel voor de Bucks. Phoenix naderde nog tot op één puntje, maar een alley oop dunk van Giannis en een vrijworp van Middleton bezegelde het lot van de Suns. Eindstand: 119-123. Milwaukee gaat aan de leiding in de NBA Finals en heeft nog één zege nodig om kampioen te worden.