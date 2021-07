Assistent van Philip Mestdagh verlaat selectie van Belgian Cats

Pierre Cornia is niet langer bij de Belgian Cats op de Olympische Spelen in Tokio. Hij verliet in allerijl de selectie.

Omwille van privéredenen heeft assistant coach Pierre Cornia de selectie van de Belgian Cats op de Olympische Spelen verlaten. Cornia woont in Esneux, vlak bij het water. De provincie Luik is zwaar getroffen door de overstromingen die ons land teisterden. Het huis van Cornia is zwaar beschadigd door de overstromingen. De plek van Cornia als assistent bij de Belgian Cats wordt ingenomen door Sven Van Camp.