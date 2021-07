Bergen geeft na verloren finale tegen Oostende niet op en strikt de beste speler van Nederland

De beste speler van Nederland komt naar België. Meer bepaald naar Bergen, dat op Oostende stuitte in de finale van de play-offs het voorbije seizoen. Een aangename verrassing was het hoe sterk Bergen vorig seizoen voor de dag kwam. Enkel Oostende bleek nog een tikkeltje sterker.

Bergen en Oostende eindigden met evenveel punten in de reguliere competitie, maar in de finale van de play-offs triomfeerde Oostende. Bij Bergen hebben ze al eens kunnen proeven van wat mogelijk is: ze zetten alvast hun ambities voor komend seizoen kracht bij door het binnenhalen van Emmanuel Nzekwesi.

KAMPIOENENMAKER

De Nederlander met Nigeriaanse roots werd vorig seizoen verkozen tot MVP in de Nederlandse competitie. Nzekwesi is een forward die ZZ Leiden naar de landstitel leidde. Op persoonlijk vlak was Nzekwesi goed voor een gemiddelde van twintig punten per match.

Het seizoen 2021-2022 is ook het eerste seizoen met een BeNe Liga. Mogelijk vergroot dat ook de kansen van de Belgische teams om spelers uit Nederland te kunnen aantrekken.