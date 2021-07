Belgian Cat Julie Vanloo verlaat Zaragoza voor nieuwe club in Rusland

Julie Vanloo gaat in clubverband een nieuwe uitdaging tegemoet. De Belgian Cat speelde in Spanje bij Zaragoza het voorbije seizoen. Die club gaat ze verlaten voor Krasnoyarsk. De Russische club heeft de komst van Vanloo aangekondigd.

Vanloo zal op de Olympische Spelen in actie komen voor de Belgian Cats. Na het olympische avontuur maakt Vanloo zich dus op voor een nieuw avontuur bij Krasnoyarsk. De West-Vlaamse heeft al heel wat buitenlandse avonturen achter de rug en daar komt dus nog eentje bij.

NOG LANDGENOTES IN RUSLAND

De spelmaakster is al toe aan haar negende ploeg in haar carrière. De 28-jarige speelster zal in Rusland enkele van haar landgenotes tegenkomen. Ook Emma Meesseman en Kyara Linskens spelen in Rusland, weliswaar bij andere ploegen.

Eerst zal de focus van Vanloo natuurlik op de Olympische Spelen liggen. Ze zat niet in de selectie voor het olympisch kwalificatietoernooi, maar haalde wel de selectie voor de Spelen in Tokio.