Geen verrassing na NBA Finals: Giannis Antetokounmpo uitgeroepen tot Finals MVP

Het is de Milwaukee Bucks gelukt. De ploeg heeft voor het eerst in 50 jaar opnieuw een titel te pakken en het is vooral te danken aan Giannis Antetokounmpo. De Griek speelde een ijzersterke finale tegen de Phoenix Suns.

Enkele weken geleden kampte Antetokounmpo nog met een blessure en het was zelfs twijfelachtig of hij zou kunnen deelnemen aan de NBA Finals. Uiteindelijk geraakte hij toch fit en hij trok de Milwaukee Bucks over de streep.

Milwaukee haalde het in de serie met 4-2 van de Phoenix Suns en vannacht haalden ze de titel binnen door met 98-105 te winnen. Antetokounmpo was nog maar eens de grote man in deze finals met 50 punten en daardoor is hij verkozen tot de NBA Finals MVP, ofwel de meest waardevolle speler in deze serie. Een meer dan terechte beslissing.