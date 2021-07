Milwaukee Bucks heeft NBA-titel beet na nieuwe glansprestatie van Giannis Antetokounmpo

Het NBA-seizoen zit erop en we kennen de kampioen. De Milwaukee Bucks zijn er deze nacht namelijk in geslaagd om met 98-105 te winnen van de Phoenix Suns en daardoor hebben de Bucks hun eerste titel in 50 jaar beet.

Bij de Phoenix Suns stond er enorm veel druk op, want bij een nederlaag tegen de Bucks vannacht zou Milwaukee kampioen worden. De Milwaukee Bucks stonden namelijk 3-2 in het voordeel in de serie. Het was een zeer spannende wedstrijd, maar uiteindelijk trok Giannis Antetokounmpo de Bucks nog maar eens over de streep. Uiteindelijk wonnen de Bucks met 98-105 dankzij 50 punten en 14 rebounds van Antetokounmpo. Zo heeft Milwaukee haar eerste NBA-titel in 50 jaar beet.