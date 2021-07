Belgian Lion verlaat Franse kampioen en gaat in Spanje aan de slag

Ismaël Bako is niet langer een speler van het Franse ASVEL Villeurbanne. De Belgische center gaat namelijk in Spanje aan de slag bij BAXI Manresa. De ploeg eindigde het voorbije seizoen op de tiende plaats in de Spaanse competitie.

Ismaël Bako werd het voorbije seizoen nog kampioen in Frankrijk met ASVEL Villeurbanne, maar komend seizoen zal de Belgische speler de Franse ploeg verlaten. Hij staat namelijk voor een avontuur in Spanje. Volgens Sporza gaat Bako aan de slag bij BAXI Manresa, de nummer tien van het voorbije seizoen in de Spaanse competitie. Bij BAXI Manresa zal Bako volgend seizoen uitkomen in de Champions League.