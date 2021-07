Filou Oostende haalt Finse versterking in Amerika

Filou Oostende heeft zich voor volgend seizoen in de BNXT League versterkt met een Finse speler.

Filou Oostende heeft de Finse power forward Mikael Jantunen binnengehaald. Hij is 21 jaar en meet 2m03. Zijn opleiding kreeg hij in Helsinki, maar de voorbije twee jaar speelde hij in de Verenigde Staten.

Jantunen was actief bij Utah Utes in de NCAA-competitie. In 20 wedstrijden haalde hij vorig seizoen een gemiddelde van 8,9 punten, 4,5 rebounds, 1,5 assists en 0,7 steals in 28’06”.

De Fin kwam enkele weken nog met zijn thuisland in Japan in actie tegen de Belgian Lions, waar de Oostendse coach ook de trainer is.