3 VS 3 Basketters maken droomstart en winnen openingswedstrijd tegen Letland

De Belgische basketbalmannen in het 3vs3 hebben hun start niet gemist in Tokio. De Belgen debuteerden in hun eerste groepsmatch met een 21-20 overwinning tegen Letland.

De 3vs3 basketbal is een nieuwe olympische sport die maar op een half veld gespeeld wordt. Beide teams moeten dus in dezelfde ring proberen scoren. Elk korf telt niet voor twee maar één punt en een 'driepunter' telt voor twee. Dat de bal in de ring moet, is de enige grote regel die overeind is gebleven. Het viertal Vervoort, Mariën, Celis en Bogaerts opende hun olympisch toernooi tegen Letland. De Letten staan op een 4e plaats op de wereldranking, de Belgen op plaats 14. De wedstrijd ging gelijk op, aan het begin leken de Letten even een kloofje te kunnen slaan maar de Belgen gingen erop en erover. Een wedstrijd eindigt na 10 minuten of wanneer één team 21 punten kan scoren. De Letten leken daar dicht bij te staan toen ze op 20-19 kwamen te staan maar een fantastische tweepunter van Vervoort gaf Team Belgium de gedroomde start op deze olympische spelen. Later op de dag moeten de basketters het ook nog opnemen tegen Japan. Geen onhaalbare kaart aangezien Japan op plaats 11 staat op de wereldranking. Later spelen ze ook nog tegen nummer één van de wereld Servië en tegen Rusland.