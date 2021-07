3x3 team verliest tweede groepswedstrijd na nagelbijter tegen Japan

IN het 3x3 basketbal moesten de Belgen opnieuw aan de bak na hun winst tegen Letland eerder op de dag. De Lions begonnen goed maar moesten na verlengingen toch nog de duimen leggen tegen gastland Japan.

Na twee minuten stond het al 7-2 voor de Belgen. Al was het wel even bang afwachten toen Raf Bogaerts zich blesseerde aan de knie. Hij ging er even af maar kon enkele minuten later toch opnieuw opdraven.

De Red Lions waren duidelijk fysiek sterker dan de Japanners, al staat het gastland wel 3 plaatsen voor België op de 3x3 wereldranking. Bij de eerste time-out stond het al 9-3 voor Team Antwerp.

Bij momenten konden de Belgen nog meer uitlopen na enkele zeer mooie aanvallen. Maar in plaats van voor de eenvoudige eenpunter te gaan, probeerden de Lions het net iets te mooi te doen door de tweepunter te zoeken.

Het momentum kantelde echter helemaal in de laatste minuten. Japan kwam van 14-9 terug tot 16-16 in de laatste 20 seconden en kon nog overtime uit de brand slepen.

Overtime

In de overtime is het zaak om zo snel mogelijk twee punten te scoren, er is geen tijdslimiet. Japan kon het eerste punt maken en even leek het een echte nagelbijter te worden maar Celis miste tot drie keer toe van onder de ring.

De tweepunter wou niet vallen voor de Lions en ook de Japanners lieten het kans na kans na om voor de beslissing te zorgen, vooral door uitstekend verdedigen van de Belgen. Uiteindelijk lukte het toch voor Japan, Celis schoof uit na een dribbel en moest toekijken hoe Japan toch nog de overwinning binnenhaalde.