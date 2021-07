Topfavoriet te sterk maar 3x3 Belgian Lions door zege tegen Rusland op schema voor kwartfinales

De 3x3 Belgian Lions hebben zowel een wedstrijd verloren als gewonnen. Ze hakten Rusland in de pan, maar verloren van topfavoriet Servië. Zo doet de Belgische 3x3-ploeg het even goed als op de vorige dag van de Olympische Spelen, toen ze ook één keer wonnen en één keer verloren.

De Belgen speelden tegen de Russen snel en complexloos. Daar had het eerder traag acterende Rusland veel problemen mee. Na een gelijkopgaand wedstrijdbegin ging België steeds meer het commando nemen. Ook op de vrijworplijn grepen de Lions hun kans. Ze stoomden zo door naar een mooie 21-16-overwinning.

LIONS HEBBEN HANDEN VOL MET BULUT

Volgende tegenstander was Servië en dat is de topfavoriet in het 3x3 basketbal bij de mannen. Servië heeft op deze Olympische Spelen nog geen match verloren. Bij 10-11 mochten de Belgen wel even dromen. Servië kon nadien echter nog een versnelling hoger schakelen, onder meer dankzij 13 punten van Dusan Bulut.

Die was zo maar eventjes goed voor meer dan de helft van de punten van zijn team. Servië won met 21-14. De 3x3 Belgian Lions hoeven bij deze nederlaag niet te lang stil te staan. Door hun overwinning tegen Rusland maken ze immers nog altijd een behoorlijke kans op de kwartfinales.