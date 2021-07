Een prima start, een comeback en een zuur einde: 3x3 Belgian Lions lijden pijnlijke nederlaag in Tokio

Houden de 3x3 Belgian Lions hun gemiddelde aan op de Spelen? Met een zure nederlaag hebben ze de dag aangevat, ze moeten dus aan de bak in de volgende wedstrijd tegen Nederland. België verloor in het 3x3 basketbal met één punt van China.

De Chinezen leken een haalbare kaart, want ze hadden tot dusver nog geen wedstrijd gewonnen. Toen België in het begin van de match uitliep naar 6-0, leek de trein vertrokken. Niets was echter minder waar, want China domineerde met zijn lengte onder de ring de rebound en keerde helemaal terug.

Vanaf 13-13 plaatste China dan nog eens een nieuwe tussenspurt en bouwde het een 14-19-voorsprong uit. De Belgian Lions hingen in de touwen, maar deden nog een verwoede poging om het tij te keren. Via twee bommen van Vervoort werd het 20-20.

VRIJWORP BESLIST DE WEDSTRIJD

Het was vervolgens simpel: wie het volgende punt scoorde, won de wedstrijd. En dat waren de Chinezen: uitblinker Hu benutte de beslissende vrijworp. Het team van kapitein Nick Celis moest afdruipen. Het was tot dusver op elke wedstrijddag goed voor een overwinning en een nederlaag. Om dat aan te houden, zal er dus gestunt moeten worden tegen Nederland.