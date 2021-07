3x3 Belgian Lions kennen tegenstander in halve finale Olympische Spelen

De 3x3 Belgian Lions weten tegen wie ze het moeten opnemen in de halve finales op de Olympische Spelen. Ze krijgen namelijk Letland als tegenstander, aangezien Letland in de kwartfinales kon winnen van Japan.

Kans op een finale dus voor de 3x3 Belgian Lions, want in de groepsfase kon onze nationale ploeg Letland al eens kloppen. Het werd toen 21-20. Letland haalde het in haar kwartfinale met 21-18 van thuisland Japan.