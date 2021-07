Julie Allemand met Belgian Cats op Olympische Spelen: "Hier kunnen we weer underdog zijn"

Dinsdagmorgen spelen de Belgian Cats op het Olympisch basketbaltoernooi tegen Australië, één van de favorieten voor het goud.

Voor Julie Allemand is het een ongelofelijke gebeurtenis om op de Olympische Spelen te staan. "Ik besef het precies nog niet goed”, zegt ze aan HLN.

Ze is trots op zichzelf, iets wat de kritische Allemand niet vaak doet. “Voor mij is dit een droom die uitkomt. Misschien niet de droom zoals ik die in gedachten had - door de coronapandemie - maar wel een droom."

Dat er geen publiek, lees vrienden en familie, bij is, maakt het anders. "Mentaal is dat niet makkelijk: je weet dat je op de Spelen staat maar er zit niemand op de tribunes. Dan moet je jezelf eraan herinneren dat er thuis wél mensen aan het kijken zijn en dat we België vertegenwoordigen. En dat je niet op zomaar om het even welk event staat."

Een medaille behoort zeker tot de mogelijkheden, maar dan moet alles perfect lopen. “Het zal niet makkelijk zijn, want we komen uit een EK en je merkt dat we wel wat moe zijn maar goh, dit zijn de Spelen. Ook al kennen de andere teams ons intussen, hier kunnen we toch weer de underdog zijn en dat is een statuut waar we gek op zijn. Hoe dan ook gaan we er telkens veertig minuten voor vechten."