Meteen een stunt van formaat voor de Belgian Cats! Mooie overwinning tegen medaillefavoriet

De Belgian Cats zijn uitstekend begonnen aan de Olympische Spelen. Onze landgenotes hebben hun eerste wedstrijd namelijk gewonnen tegen Australië, één van de favorieten voor een medaille. Het werd 70-85.

De Belgian Cats kregen in hun eerste groepswedstrijd meteen een lastige tegenstander voorgeschoteld met Australië, één van de favorieten voor een medaille. Toch lieten de Cats zich niet doen, want de wedstrijd ging een lange tijd gelijkop.

In het vierde kwart waren de Belgian Cats zeer efficiënt en op een zeer korte tijd liep onze nationale ploeg steeds verder weg van de Australiërs. Uiteindelijk werd het nog een vlotte overwinning voor de Cats, want ze haalden het met 70-85. Emma Meesseman was met 32 punten de uitblinker.