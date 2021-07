Straf! 3x3 Belgian Lions plaatsen zich rechtstreeks voor halve finales op Olympische Spelen

De 3x3 Belgian Lions hebben zich geplaatst voor de halve finales op de Olympische Spelen. De ploeg heeft het te danken aan Letland, want het land kon Nederland kloppen, waardoor ons land dus automatisch geplaatst is.

Sterke prestatie van de 3x3 Belgian Lions op de Olympische Spelen. Ze zijn op de tweede plaats geëindigd in hun groep, waardoor ze zich rechtstreeks hebben kunnen plaatsen voor de halve finales.

Ze zijn tweede geworden in hun groep door de nederlaag van Nederland tegen Letland. Zo komen de 3x3 Belgian Lions wel zeer dicht bij een knappe medaille in Tokio. In hun halve finale neemt België het op tegen Letland of Japan.