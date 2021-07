Halen de 3x3 Belgian Lions vandaag een medaille binnen? Halve finale en eventuele finale op het programma

Het is vandaag opnieuw uitkijken naar de 3x3 Belgian Lions. Zo staan ze voor hun levensbelangrijke halve finale tegen Letland. Bij winst is ons land dus al zeker van een nieuwe medaille, want dan staan de Lions in de finale.

De 3x3 Belgian Lions kunnen vandaag voor een nieuwe medaille zorgen voor ons land. Ze nemen het namelijk in de halve finales op tegen Letland. Mits een overwinning, zijn ze dus al zeker van zilver of goud. Maar ook bij een nederlaag maken de 3x3 Belgian Lions nog steeds kans op een medaille. Zo zal onze nationale ploeg bij een nederlaag een wedstrijd om de derde plaats en dus de bronzen medaille spelen.