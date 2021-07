Letland heeft Olympisch goud te pakken in 3x3 basketbal na echte thriller

De 3x3 Belgian Lions zijn er niet in geslaagd om een medaille te pakken, maar daarnaast stond deze middag ook de finale tussen Letland en Rusland op het programma. Letland haalde het met 21-18.

Terwijl de Belgian Lions tevreden moeten zijn met een knappe vierde plaats op de Olympische Spelen, stond deze middag ook de finale tussen Letland en Rusland op het programma. Letland kon in de halve finale ons land kloppen, terwijl Rusland te sterk was voor Servië.

In de finale waren Letland en Rusland aan elkaar gewaagd, maar in het slot leek Letland het slimmer aan te pakken. Letland haalde het uiteindelijk met 21-18 en zo hebben zij de allereerste gouden medaille in deze discipline te pakken op de Olympische Spelen.