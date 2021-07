Komt vannacht een jonge Belg in de NBA terecht via de Draft? "De volgende stap komt eraan"

Vannacht staat in de Verenigde Staten de NBA Draft op het programma. Ook voor ons land zou het wel eens een zeer speciale avond kunnen worden, want er kan een Belg terug in de NBA terecht komen.

Naast de Olympische Spelen is er deze nacht nog iets om naar uit te kijken, want de NBA Draft staat op het programma. Daarin worden jonge talenten uit college of uit andere landen door de Amerikaanse basketbalploegen gekozen.

Ook voor ons land zou het wel eens speciaal kunnen worden, want Vrenz Bleijenbergh zal aan de Draft deelnemen. Hij heeft de voorbije weken trainingen gehad bij de Amerikaanse ploegen en hij hoopt dan ook dat hij gekozen zal worden.

"De volgende stap komt eraan en ik ben zeer benieuwd. Ik ben dankbaar voor iedereen die mij gesteund heeft. Waar ik ook uitkom in de Draft, ik apprecieer iedereen", aldus onze landgenoot op Twitter.

Its been a while man!



What a adventure, coming in the states as a underdog. Expected having 3 workouts in 2 weeks changed really quick in 13 in 23 days. Such a experience, competing against great players. Also off the court it was nice to be with the guys with the same goals. pic.twitter.com/PSqswDdOq8 — Vrenz Bleijenbergh (@Vrenzzz) July 26, 2021

So thankful to everyone who supported me during this time it was AMAZING. Even the guys on Twitter it was really fun man!



Now the next step will come, really curious! Ive done everything, I gave 200% every workout and I hope it will pay off on draftnight! (2/3) — Vrenz Bleijenbergh (@Vrenzzz) July 26, 2021