Ann Wauters pakt eerste minuten op Spelen en scoort dan toch na gemiste vrijworpen

Ann Wauters heeft op haar 40ste dan toch haar droom beet. Tegen Puerto Rico speelde ze haar eerste minuten op de Olympische Spelen.

De Belgian Cats klopten Puerto Rico heel ruim. “Het is leuk dat de hele ploeg heeft kunnen spelen en dat we geroteerd hebben en toch nog met duidelijke cijfers gewonnen hebben. We hebben de wedstrijd niet licht opgenomen. We hebben dus wel geprobeerd om met zo een groot mogelijk verschil te winnen.”

Voor Ann Wauters kwam er een droom uit. “Ik heb alles meegemaakt, maar dit zijn de Spelen. Ik moet er dus niet belachelijk over doen, het was speciaal om ook eens op het parket te staan”, ging ze verder. “Over twee dagen wacht China. Dat wordt weer heel zwaar, maar we gaan voor groepswinst. Het is wel een leuk ritme. We kunnen recupereren en ons goed voorbereiden.”

Wauters miste tegen Puerto Rico twee vrijworpen, maar stond even later toch op het wedstrijdblad. “Ik dacht wel, verdorie hoe kan dat nu. Het makkelijkste dat er is en dat mis ik dan. Gelukkig kreeg ik daarna nog een prachtige pass van Julie Allemand die ik gewoon maar moest afwerken.”