Geen NBA voor Vrenz Bleijenbergh: landgenoot wordt niet gedraft

Vrenz Bleijenbergh werd afgelopen nacht in de NBA-draft niet gekozen door een NBA-team.

Vrenz Bleijenbergh had de voorbije drie weken maar liefst 13 workouts bij verschillende teams. Dat deed de hoop stijgen dat hij effectief gekozen zou worden.

Deze nacht werd hij echter niet gekozen bij de 60 namen. De ontgoocheling was dan ook heel groot. Bleijenbergh volgde de draft van bij hem thuis met familie en vrienden.

“Dit doet echt pijn”, schrijft Vrenz Bleijenbergh op Twitter. “Bedankt iedereen”, besluit hij.

Of dat meteen betekent dat Bleijenbergh volgend seizoen voor de Giants zal uitkomen, is daarmee echter nog niet zeker. Misschien kiest hij voor een buitenlands avontuur in Europa.