Megadeal: LA Lakers stuurt drie spelers naar Washington en versterkt zich met Russel Westbrook

De LA Lakers zijn vastberaden om hun troon in de NBA te heroveren en Russell Westbrook moet daar mee voor zorgen. De point guard staat al jaren bekend voor zijn explosiviteit en scorend vermogen. Met hem erbij hebben ze ook in LA een 'Big 3'.

Met LeBron James en Anthony Davis hebben ze bij de Lakers al twee sterspelers. Zij maakten de Lakers kampioen in 2020. In het afgelopen seizoen eindigde LA, mede door blessures bij de vedetten, slechts zevende in de Western Conference. In de play-offs waren ze wel beiden inzetbaar, maar de Lakers verloren in de eerste ronde van Phoenix.

Dat moet komend seizoen beter en dus moet de ploeg versterkt worden. De draft in de NBA heeft net plaatsgevonden en dat is ook wel eens het moment waarop een megadeal tot stand is gekomen. Dat is het geval bij de LA Lakers en de Washington Wizards.

DRAFTPICKS

Washington laat Westbrook naar Los Angeles vertrekken. Kyle Kuzma, Kentavious Caldwell-Pope en Montrezl Harrell maken dan weer de omgekeerde beweging. Er zijn ook enkele draftpicks bij deze deal betrokken.