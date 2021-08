Belgian Cats moeten medaille pakken om iets te verdienen op Olympische Spelen

De Belgian Cats hebben een drukke zomer. Na het EK zijn ze nu actief op de Olympische Spelen. Veel brengt het hen financieel echter niet op.

Bondscoach Philip Mestdagh is duidelijk. Grof geld zullen de Cats aan hun prestaties niet overhouden. "Voor het geld moeten we het niet doen’, zegt Philip Mestdagh aan De Tijd. "Als we op de Spelen niets winnen, krijgen we niets. Aan het brons op het EK hielden de speelsters 3.000 euro over."

Ook bij de basketbalbond bevestigen ze dat nieuws. "De deal met de speelsters is duidelijk", zegt Koen Umans, de secretaris-generaal van Basketbal Vlaanderen. "Ze verdienen bijna niets bij de Cats, maar ze hebben wel een professionele staf van dokters, fysiotherapeuten en (mental) coaches ter beschikking."

Toch beschikken de Cats over de nodige structuur en middelen om alles vlot te laten verlopen. "Ik durf te zeggen dat ze zo’n omkadering bij geen enkele club in Europa vinden, de Russische topclub Ekaterinburg buiten beschouwing gelaten."

"Voor 2021, met een EK en de Olympische Spelen, hebben we een werkingsbudget van 1 miljoen euro." Van dat miljoen komt meer dan de helft uit Vlaanderen, het BOIC zorgt voor 25 procent. Wallonië draagt amper 10 procent bij.