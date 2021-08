Aderlating voor Oostende: landskampioen ziet beste speler van het seizoen in onze competitie vertrekken

Wanneer Oostende aan de nieuwe competitie begint, zal het dat zonder de beste speler van afgelopen seizoen moeten doen. Loïc Schwartz zal niet langer uitkomen voor de Belgische landskampioen. Schwartz gaat in Griekenland basketballen.

De 28-jarige Schwartz is een Belgian Lions en ontbolsterde in clubverband helemaal het voorbije seizoen. Met een gemiddelde van 11,2 punten, 3,5 rebounds en 2,9 assists per wedstrijd, werd Schwartz verkozen tot beste speler van het seizoen.

Na de reguliere competitie nam Schwartz Oostende ook op sleeptouw in de play-offs. Dat resulteerde in de tiende landstitel op rij voor de kustploeg. Schwartz speelde vier seizoenen voor Oostende, maar aan die periode komt nu dus een einde.

EERSTE BUITENLANDSE AVONTUUR

Het Griekse Promitheas Patras wist hem te strikken. Dat eindigde het voorbije seizoen vierde in Griekenland. Voor Schwartz is het zijn eerste buitenlandse avontuur, nadat hij voor zijn passage in Oostende ook reeds speelde bij Bergen, Verviers en Charleroi.