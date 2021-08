Belgian Cats onderuit tegen China, maar toch een opsteker met oog op kwartfinales

De Belgian Cats hebben hun duel om groepswinst tegen China niet kunnen winnen. Maar toch is een medaillekans nog steeds aanwezig.

China was de betere in het duel om groepswinst tegen de Belgian Cats. De Belgen kwamen in het eerste kwart op voorsprong.

Daarna konden ze dat echter niet meer volhouden en na een kleine achterstand bij de rust, na de pauze ging China door op het elan.

Reekshoofd

De score werd uiteindelijk zelfs nog 74-62 voor China. Zij pakken zo de groepswinst, maar de Belgian Cats zijn als beste tweede ook wel reekshoofd in de kwartfinales.

Naast China zijn ook Spanje en de USA niet mogelijk als loting (om half vijf Belgische tijd), Servië, Frankrijk, Japan en Canada of Australië zijn dat wel.