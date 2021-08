Droomfinale in het basketbal komt dichterbij: Slovenië plaatst zich vlot voor halve finales na nieuwe sterke prestatie van Luka Doncic

Slovenië maakt een goede beurt op de Olympische Spelen. Het land lijkt dan ook de grote uitdager te worden van de Verenigde Staten in de finale. De Slovenen konden zich alvast plaatsen voor de halve finales.

Krijgen we in de Olympische finale een droomduel tussen Luka Doncic en de Amerikanen? Het zou zomaar eens kunnen, want Slovenië heeft zich al kunnen plaatsen voor de halve finales. In de kwartfinales haalden de Slovenen het vlot met 94-70 van Duitsland.

Luka Doncic speelde opnieuw een goede partij en tekende uiteindelijk voor 20 punten, 11 assists en 8 rebounds. Zoran Dragic, de broer van NBA-ster Goran Dragic, was dan weer goed voor 27 punten. De Verenigde Staten moeten hun kwartfinale nog afwerken en daarin nemen de Amerikanen het op tegen Spanje.