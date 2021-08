Halve finales in het basketbal bekend op de Olympische Spelen, Broers Gasol nemen afscheid van Spaanse nationale ploeg

Er was vandaag heel wat basketbal op de Olympische Spelen. Zo zijn de halve finales bekend, terwijl de broers Gasol hebben bekendgemaakt dat ze niet meer in actie zullen komen voor de Spaanse nationale ploeg.

Slovenië-Frankrijk en Team USA-Australië: zo zien de halve finales eruit in het basketbal op de Olympische Spelen. Zo staan er enkele leuke affiches op het programma, want Rudy Gobert, Fransman en ster van de Utah Jazz, zal het zo bijvoorbeeld opnemen tegen Luka Doncic, de Sloveen die de grote man is bij de Dallas Mavericks.

Team USA haalde het in haar kwartfinale van Spanje en dat betekende meteen ook het afscheid van de Broers Gasol. Pau Gasol (41) en Marc Gasol (36) zullen niet meer in actie komen voor de Spaanse nationale ploeg. Pau Gasol haalde in zijn carrière twee zilveren medailles en één bronzen medaille binnen op de Spelen, Marc Gasol was goed voor twee zilveren medailles.