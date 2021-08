Ook Team USA plaatst zich voor halve finales na sterke prestatie Kevin Durant

Team USA heeft zich kunnen plaatsen voor de halve finales op de Olympische Spelen. De grote favoriet voor eindwinst haalde het met 95-81 van Spanje. Kevin Durant was de grote mannen bij de Amerikanen met 29 punten.

Team USA is met al die NBA-sterren uiteraard de grote favoriet om de zege binnen te halen op de Olympische Spelen. Ze kenden een moeilijke voorbereiding en verloren ook al een match op de Spelen, maar sindsdien zijn ze wel onder stoom aan het komen.

Tegen Spanje kenden de Amerikanen in de kwartfinales weinig moeite. Team USA haalde het uiteindelijk met 95-81 van de Spanjaarden. Kevin Durant werd de man van de match met 29 punten voor de Verenigde Staten. In de halve finales neemt Team USA het op tegen Australië of Argentinië.