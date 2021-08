Vannacht is de Free Agency begonnen in de NBA: een overzicht van de meest opmerkelijke deals

Vannacht hebben heel wat spelers van ploegen gewisseld in de NBA. De Free Agency is namelijk begonnen, waarbij spelers waarvan hun contract aflopen, die kunnen verlengen bij hun huidige ploeg of vertrekken naar een andere probleem.

Shams en Adrian Wojnarowski van ESPN hebben de meest opmerkelijke deals op een rijtje gezet. Zo zou de meest opvallende zet van de Chicago Bulls komen. Chicago lijkt namelijk Lonzo Ball weg te plukken bij de New Orleans Pelicans. Temple, Satoransky en een second-round pick zouden de omgekeerde beweging maken. Ook bij de LA Lakers was er al heel wat nieuws. Zo halen de Lakers met Bazemore, Ariza en Ellington enkele veteranen binnen. Ook Dwight Howard gaat voor een derde keer bij de LA Lakers aan de slag. Daarnaast wil het sterrenteam met onder meer LeBron James en Anthony Davis ook nog Carmelo Anthony binnenhalen, maar daarvoor krijgt de ploeg concurrentie van de New York Knicks. Alex Caruso verlaat de LA Lakers dan weer voor de... Chicago Bulls. Naast de transfers zijn er ook enkele contractverleningen. Zo verlengt Chris Paul zijn contract bij de Phoenix Suns en blijft Trae Young bij de Atlanta Hawks. Ook Shai Gilgeous Alexander (OKC), Derrick Rose (New York Knicks), Jimmy Butler en Duncan Robinson (Miami Heat) en Blake Griffin (Brooklyn Nets) blijven bij hun huidige ploeg. Kyle Lowry zou na al heel wat jaren bij Toronto de Raptors verlaten deze zomer. De ervaren point guard is op weg naar de Miami Heat. Tenslotte zou Spencer Dinwiddie de Boorklyn Nets verlaten voor de Washington Wizards.