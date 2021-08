Ann Wauters kondigt afscheid aan, Kim Mestdagh emotioneel na gemiste laatste shot

De Belgian Cats grepen net naast een plaatsje in de halve finales van het Olympisch basketbaltoernooi in Tokio.

Ann Wauters bevestigde na afloop van de wedstrijd dat ze afscheid neemt van het basketbal. "Het is een prachtige rit geweest. Ik kan alleen maar dankbaar zijn dat ik hier op de Olympische Spelen aanwezig mocht zijn. Natuurlijk hadden wij op een ander einde gehoopt, maar zo wreed kan sport zijn", zei Wauters die duidelijk geëmotioneerd was bij Sporza.

Kim Mestdagh speelde een fantastische match, maar miste wel het laatste shot. "Als je verliest met 1 punt, ligt dat nooit aan de laatste aanval. Er zijn daarvoor dingen gebeurd waardoor het zo close was. We leden enkele kostbare balverliezen in het vierde kwart, waardoor de Japanners enkele makkelijke lay-ups konden maken. Ik hoop dat we binnen enkele dagen, weken of maanden zullen kunnen terugkijken op een goed toernooi en trots zijn op onszelf."