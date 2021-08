Belgian Cats staan voor levensbelangrijk duel op de Olympische Spelen: kwartfinale tegen Japan wordt deze ochtend afgewerkt

Om 10u20 zal heel ons land achter de Belgian Cats staan. Dan neemt onze nationale vrouwenploeg in het basketbal het namelijk op tegen gastland Japan in de kwartfinales van de Olympische Spelen.

Toch is Japan zeker niet te onderschatten, want een week voor de start van Olympische Spelen won Japan nog een oefenwedstrijd tegen de Belgian Cats. Kan onze nationale ploeg revanche nemen? Antwoord later deze ochtend.