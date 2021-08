Nog meer contractnieuws uit de NBA: Stephen Curry verlengt contract bij Golden State Warriors, DeMar DeRozan gaat bij Chicago Bulls aan de slag

Gisteren is in de NBA de Free Agency begonnen. Er kwam dan ook al heel wat transfernieuws, maar ook deze nacht viel er heel wat nieuws te noteren. Zo verlengt bijvoorbeeld Stephen Curry zijn contract bij Golden State Warriors.

Al het transfernieuws uit de NBA valt te lezen bij Shams of Adrian Wojnarowski van ESPN. Zo is Stephen Curry al jaren een absolute sterkhouder bij de Golden State Warriors en de ploeg wilde hem uiteraard graag houden. Curry is namelijk nog steeds één van de beste point guards ter wereld en vannacht raakte bekend dat Curry zijn contract met vier seizoenen heeft verlengd.

DeMar DeRozan, die de voorbije jaren aan de slag was bij de Toronto Raptors en San Antonio Spurs, heeft ook een nieuwe ploeg gevonden. Hij gaat, net zoals Lonzo Ball, bij de Chicago Bulls aan de slag. Zo is Chicago op dreef in de Free Agency.

Bij de LA Lakers hebben ze met onder meer Carmelo Anthony nog een man met heel wat ervaring binnengehaald, maar ze hebben wel afscheid moeten nemen van Andre Drummond. De center gaat bij de Philadelphia 76ers aan de slag. Philadelphia heeft wel Dwight Howard verloren aan de LA Lakers.

Bij de Utah Jazz hebben ze Rudy Gobert als center, maar dat vinden ze bij Utah blijkbaar niet voldoende. Ze hebben met Hassan Whiteside nog een andere big guy binnengehaald. Whiteside komt over van de Sacramento Kings.

Tenslotte zijn er nog enkele contractverlengingen. Zo heeft George Hill zijn contract verlengd bij de Milwaukee Bucks en Taj Gibson blijft langer bij de New York Knicks.