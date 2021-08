Belgian Cats balen! Japan speelt de finale van de Olympische Spelen

De Belgian Cats gingen deze week in de kwartfinale van de Spelen met het kleinste verschil onderuit tegen Japan.

De Belgian Cats zullen hun basketballen wel kunnen opeten. De uitschakeling in de kwartfinale van de Olympische Spelen was zuur (86-85).

Dat wordt nu nog wat erger, want Japan slaagde er in de halve finale gemakkelijk in om Frankrijk opzij te zetten (87-71).

In de finale neemt Japan het op tegen de Verenigde Staten, dat met 79-59 van Servië won. De Belgian Cats hebben dus een stevige kans op een zilveren medaille laten liggen.