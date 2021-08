CEO van Filou Oostende stelt supporters gerust op sociale media

Filou Oostende zag met Jean-Marc Mwema en Loïc Schwartz twee absolute sterkhouders en dat zorgt voor de nodige bezorgdheid bij de fans.

De fans van Filou Oostende zijn er niet gerust in hoe het team voor volgend seizoen ingevuld zal worden. Dat de club ook niets naar buiten bracht over het vertrek van Loïc Schwartz en Jean-Marc Mwema zat de fans dwars.

De nieuwe CEO Jurgen Vanpraet reageerde met een bericht op de sociale media om de fans gerust te stellen. "Gelet op de vele logische reacties wil ik toch even kort zelf reageren", staat te lezen in een groep van BCO-supporters.

"En vooral jullie gerust stellen. Elke speler die een contract ondertekend kan ook terug vertrekken mits het betalen van een uitkoopsom. Loïc is in dit geval en kiest voor een buitenlandse verderzetting van zijn carrière. Logisch en terecht. BCO heeft nog nooit een speler bij de uitbouw van zijn carrière afgeremd."

"Jean-Marc heeft van BCO een contractvoorstel gekregen, zowel vorig jaar als dit jaar en wenst daar niet op in te gaan. Dan is dit opnieuw zijn volste recht om zijn carrière elders verder te zetten."

"BCO moet steeds een afweging maken tussen budget, kern, het potentiële bij jonge spelers, mogelijkheden nieuwe spelers, verwachtingen van spelers."

"Wij doen als club - net zoals de vele vorige jaren - er alles aan om die afwegingen te maken naar best vermogen tegen de start van de voorbereidingen en de competitie. Door corona is er uiteraard een marktverstoring. Niet alleen zijn clubs zoals BCO zwaar getroffen maar dankzij onze sponsors en prive-investeerders, maar ook dankzij de supporters, slagen we er toch in om ons budget op peil te houden. Dat betekent dat we volop aan het onderhandelen zijn met nieuwe spelers ter vervanging."

"Maar we laten ons daar even traditioneel niet in opjagen door agenten/makelaars, (social) media en niet altijd even realistische verwachtingspatronen bij spelers. We trokken intussen reeds de twee eerste nieuwe spelers aan die trouwens dit weekend al toekomen op de club (Phil Booth en Mikael Jantunen). We sloten met vier beloften langdurige overeenkomsten af. We zijn in volle onderhandeling met meer dan waardige vervangers."

"We zijn samen met de coach en de staf volop bezig aan de opbouw van het team. Het vraagt wat tijd en geduld maar zonder twijfel gaan we terug een topteam op de vloer kunnen brengen. BCO waardig om opnieuw te strijden op ons topniveau. En dankzij jullie steun terug - want wat hebben de spelers dat gemist - zorgen voor veel sfeer en vooral topresultaten. Samen met de spelers en coach hopen we dan ook terug op jullie blijvende steun te kunnen rekenen. We houden jullie op geregelde tijdstippen verder op de hoogte."