Contract van bondscoach Philip Mestdagh loopt af: krijgt hij een verlenging?

Met het EK en de Olympische Spelen hadden de Belgian Cats een drukke zomer. De publieke opinie is alvast positief over de behaalde resultaten.

Vlaanderen is trots op de Belgian Cats. Ze hebben het damesbasketbal in enkele jaren stevig op de kaart gezet, zeker als je ziet van waar het vijf jaar geleden allemaal kwam.

Met brons op het EK en een kwartfinale op de Olympische Spelen mogen de Cats zeker trots zijn op hun zomer, al voelden ze wellicht zelf ook dat er meer mogelijk was.

Het contract van bondscoach Philip Mestdagh loopt af na de Olympische Spelen. De basketbalbond heeft alvast de intentie om door te gaan met Mestdagh en assistent Pierre Cornia.

In november staan de Cats al voor een nieuwe kwalificatie voor het EK. De Belgian Cats moeten dus snel weer aan de bak. Al is de vraag ook of Mestdagh zelf wel wil doorgaan. Hij trekt richting Franse competitie als coach en liet toch wel zijn ontgoocheling blijken na de nederlaag tegen Japan.