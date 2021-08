Emma Meesseman schetst de toekomst van de Belgian Cats

Emma Meesseman heeft voorlopig geen zin om de Olympische Spelen en zeker de kwartfinale tegen Japan te analyseren.

Geen nutteloze vragen beantwoorden. Dat is het motto van superster Emma Meesseman na de ontgoochelende kwartfinale op de Olympische Spelen.

“Soms is het beter om met dertig punten verschil te verliezen dan met één. Dan is het tenminste duidelijk wie de sterkste ploeg is. Nu zal het nog 'efkes' zeer doen. En we zullen nooit vergeten wat hier misschien nog mogelijk was. Dit was een unieke kans”, klonk het achteraf.

Emma Meesseman kijkt veel liever vooruit naar wat de toekomst brengen kan. En dat lijkt best wel positief voor de Belgian Cats.

Toch is herbronnen nodig volgens Meesseman. “We zullen wel moeten herbeginnen op het punt waar we vijf jaar geleden stonden. Er zal een nieuwe puzzel moeten worden gelegd met een mix van ervaring en jong talent, dat wel degelijk voorhanden is. Een nieuwe identiteit kweken ook, onvermijdelijk met nieuwe speelsters”, klinkt het nog.