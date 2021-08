Team USA speelt het opnieuw klaar op de Olympische Spelen en verovert goud na spannende finale

Team USA kan de Olympische Spelen opnieuw verlaten met een gouden medaille. In de finale kregen de Amerikanen dat goud niet cadeau van de Fransen. De VS trok wel weer aan het langste eind en is voor de vierde keer op rij olympisch kampioen.

Team USA kende dit jaar geen gemakkelijke voorbereiding en begon op de Spelen ook met een nederlaag. Nadien volgden alleen maar overwinningen. Het was Kevin Durant die de VS keer op keer op sleeptouw nam en ook in de finale was die weer goed voor 29 punten. AMERIKA DOMINEERT ONDER DE RING Halfweg het tweede kwart had Amerika een voorsprong van 13 punten uitgebouwd: het domineerde onder de ring. Bij Frankrijk wilden ze onder impuls van Gobert echter niet opgeven: het naderde tot op 3 punten. Nadien nam de VS opnieuw afstand en leek het op weg naar een comfortabele zege. In het slot deed Frankrijk er alles aan om alsnog het tij te keren en kwam het toch opnieuw dichter. De Fransen zullen zich de missers vanop de vrijworplijn nog beklagen. Team USA trok met een overwinning met vijf punten (82-87) de olympische titel over de streep.