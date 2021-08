Amerika laat zich niet verrassen door killers van Belgian Cats en gaat met dubbel goud naar huis

De nachtmerrie van de Belgian Cats is niet nog een stukje groter te worden. Amerika heeft zich zoals verwacht gekroond tot olympisch kampioene en niet Japan, dat België nipt uitschakelde in de kwartfinales. De VS won de finale met 90-75.

Bij de mannen had Team USA al het goud veroverd, de Amerikaanse vrouwen wisten dus wat gedaan. Zij hadden op de vorige zes Olympische Spelen telkens de titel gepakt, aan hun kunnen moest dus niet getwijfeld worden. De Japanse dames moesten doen wat ze deden tegen de Belgian Cats: volle bak driepunters knallen en hopen dat het volstond. COMFORTABELE VOORSPRONG Al in de openingsminuten had Japan door dat het niet zo makkelijk aan scores zou geraken, want Amerika liep snel 18-5 uit. Japan knokte zich daarna wel in de wedstrijd, maar Team USA bleek steevast over een redelijk comfortabele voorsprong bezitten. Dat bleef zo tot het einde van de vrouwenfinale: de VS liet de gouden medaille niet meer uit handen glippen. Uitblinkster was Brittney Griner, teamgenote van Emma Meesseman bij Ekaterinburg.