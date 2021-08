Kim Mestdagh ziet maatschappelijk probleem na uitspraken Eddy Demarez

De Belgian Cats zullen hun terugkeer naar België totaal anders voorgesteld hebben dan dat het zaterdag liep.

Even nadat de Belgian Cats terug in het land waren, doken er op Twitter beelden op waarop Sporza-journalist Eddy Demarez zich ongepast uitliet over de seksuele geaardheid van enkele speelsters van de Belgian Cats.

Kim Mestdagh, die een relatie heeft met basketbalspeelsters Giorgia Sottana, kon er niet mee lachen. “We mogen dit niet zomaar voorbij laten gaan”, zegt Kim Mestdagh aan HLN. “Je wéét dat dit soort dingen gezegd worden, maar dat een sportjournalist in functie het zegt? Het is altijd fout als iemand zoiets zegt. Een teken dat het maatschappelijk probleem er nog altijd is.”

VRT en Demarez boden al hun excuses aan, maar daar heeft Mestdagh haar bedenkingen bij. “Die excuses laten mij eigenlijk redelijk koud. Zijn dat excuses omdat hij beseft dat hij te ver ging? Of excuses omdat hij het op camera heeft gezegd?”

De Belgian Cats komen wellicht nog met een statement naar buiten en de federatie onderzoekt of er juridische stappen mogelijk zijn.